M5S Castelvetrano chiede dimissioni consigliera Viola

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-08

Il gruppo locale M5S Castelvetrano esprime vicinanza e sostegno al Sindaco Alfano e all’Amministrazione tutta, dopo le gravi dichiarazioni della consigliera Viola durante il consiglio comunale del 3 febbraio.

L’Amministrazione Alfano è composta da cittadini che svolgono giornalmente il proprio ruolo con responsabilità, disciplina e onore per il bene della collettività.

Le critiche sono sempre ben accette finché non si supera il limite che delinea critica politica e illazioni.

In seguito alle parole della consigliera Viola "oggi corriamo il rischio purtroppo di vivere… un altro scioglimento... anche per mafia" il M5S di Castelvetrano, prendendo le distanze da codeste parole, invita la consigliera Viola a chiarire la propria posizione in merito alle proprie dichiarazioni, inoltre invita l'opposizione e il gruppo consiliare di Obiettivo Città a prendere le distanze dalle gravi affermazioni sopra riportate.

In mancanza di rettifiche, invitiamo la consigliera Viola a rassegnare con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale.

Gruppo locale M5S Castelvetrano