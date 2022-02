Mazara del Vallo, nominato responsabile comunale di Fratelli d’Italia

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-11

“La nomina del Dott. Francesco Santangelo come responsabile comunale, incarico prettamente fiduciario, è volta a rafforzare ancora di più il ruolo del partito in città, di concerto con la dirigenza del circolo territoriale, favorendo ancor più le interlocuzioni con tutti gli attori della politica e della società mazaresi.

La necessità di incrementare la nostra squadra dirigenziale è dovuta all’importanza riconosciuta al comune di Mazara Del Vallo, alle sue specificità, alla presenza della più importante marineria nazionale e tra le principali del mediterraneo, purtroppo al degrado che sta patendo a causa di un’amministrazione incapace di attendere anche solo alle ordinarie esigenze cittadine, che alza le tasse facendo ricadere le proprie incapacità gestionali e contabili sugli incolpevoli cittadini.

Francesco Santangelo dovrà contribuire alla crescita del partito specie in vista delle prossime consultazioni elettorali, appuntamento fondamentale per il nostro partito e soprattutto per garantire al nostro territorio una adeguata rappresentanza”. così dichiara l’Avv. Maurizio Miceli, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia.

“Tanti anni di militanza, dal movimento giovanile ad oggi, mi danno la certezza che siamo sulla strada giusta per la costruzione di una nuova classe dirigente – dichiara il dott. Giampaolo Caruso, Dirigente Provinciale di FdI per la città di Mazara del Vallo -.

Sono certo che, insieme a Francesco, da domani mattina lavoreremo in simbiosi per affermare il nostro partito in città coinvolgendo le tante figure professionali, culturali e della società civile che sempre più si rivedono nelle nostre idee e battaglie sia a livello locale che nel territorio provinciale, soprattutto in virtù dei prossimi appuntamenti elettorali, primo tra tutti le regionali”.

“Sono onorato dell’incarico fiduciario ricevuto - dichiara il dott. Francesco Santangelo – che mi impegna nell’azione politica di Fratelli d’Italia nella mia città. Inizia una fase nuova che ci vede spediti verso la costruzione di una nuova classe dirigente pronta ad impegnarsi nel territorio in vista anche delle prossime scadenze elettorali che affronteremo da protagonisti facendoci carico già da adesso di ciò che alla nostra comunità mazarese serve per migliorare qualità della vita, economia e sviluppo in tutti i settori abbandonati soprattutto dall’amministrazione comunale mazarese, nei confronti della quale confermo e ribadisco la nostra ferma opposizione politica e culturale. Ringrazio il partito, nella sua rappresentanza nazionale, regionale e provinciale, per la fiducia datami. Ad esso è tempo di mettersi al lavoro”.

"A Francesco Santangelo - dichiara l’On Giampiero Cannella, Coordinatore Regionale Sicilia Occidentale - un grande in bocca al lupo, la sua storia e le sue capacità umane e politiche sono il miglior viatico per fare lievitare ancora di più il consenso crescente verso il movimento di Giorgia Meloni anche a Mazara del Vallo. Sono certo che, insieme ai circoli ed alla classe dirigente locale, Francesco darà un ulteriore impulso alla già forte presenza di Fratelli d'Italia".

“Il mio augurio di buon lavoro a Francesco Santangelo che avrà l’onere di coinvolgere quanti si identificano nel partito con questo incarico che oltre ad impegnarlo nella splendida città di Mazara, dimostra la crescita del partito. - dichiara l’On. Carolina Varchi, parlamentare della Camera dei Deputati - Auspico una stagione nuova, con una classe dirigente pronta a rispondere alle esigenze del territorio, in grado di autodeterminarsi affrontando gli appuntamenti elettorali senza perdere di vista il radicamento territoriale e la difesa di tutti i valori che FDI rappresenta”