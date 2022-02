Operazione antimafia “Annozero”. Pesanti condanne del Tribunale di Marsala. Ecco le pene inflitte

del 2022-02-15

Arriva le condanne dopo il processo scaturito dall’operazione antimafia “Annozero” del 19 aprile 2018. Pesanti pene per i tredici imputati. Il Tribunale di Marsala ha accolto le richieste del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, Paolo Guido, e dei sostituti Francesca Dessì e Gianluca De Leo.

Come riportato da Live Sicilia.it queste le altre condanne: 21 anni per Vittorio Signorello, anche lui di Castelvetrano, 17 anni per Bruno Giacalone, di Mazara del Vallo, 17 anni per Vito Bono, di Campobello di Mazara, 17 anni per il mazarese Giovanni Mattarella, genero del defunto boss Vito Gondola, detto “Coffa”, 16 anni per il castelvetranese Carlo Cattaneo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Quattro anni per l’ex consigliere comunale di Castelvetrano Calogero “Lillo” Giambalvo, 7 anni per il campobellese Giuseppe Accardo, 4 anni per Carlo Lanzetta, 4 anni ciascuno per Nicola Scaminaci, Giuseppe Tommaso Crispino e Maria Letizia Asaro. Tra le accuse a vario titolo contestate agli imputati, oltre all’associazione mafiosa, anche l’estorsione, i danneggiamenti (incendi), il trasferimento fraudolento di valori e il favoreggiamento.