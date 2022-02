Il lettore scrive: “Reparto Oculistica Ospedale di CVetrano sempre più depotenziato. Quale sarà il suo futuro?”

di: Redazione - del 2022-02-14

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Mariano, il quale si è rivolto alla Redazione per segnalare la preoccupazione che prova dettata dalla possibile chiusura del reparto di oculistica dell'Ospedale di Castelvetrano.

Queste le sue parole: "Chiuderà presto anche il reparto di oculistica del nostro Ospedale di Castelvetrano?! Come Cittadino sono allarmato, perché ho saputo che dal CUP dell'Ospedale non si accettano più prenotazioni per Oculistica. Se la ragione, come si dice, é legata all'avvenuto pensionamento del Dottor Alessandria e entro fine mese dell'altro suo collega e quindi il reparto non é in grado di essere più operativo, é molto grave.

Anche perché l'Azienda sa quando il proprio personale deve andare in pensione e dovrebbe provvedere a trovarne per tempo i sostituti.

Mi auguro che qualcuno voglia tranquillizzare tutti i Cittadini della Valle del Belice, chiarendo realmente cosa sta succedendo. La convinzione di tutti è che questo nostro Ospedale stia muorendo giorno dopo giorno di una morte silenziosa".

Da quando, dal primo gennaio, il primario Agostino Alessandria è andato in pensione, il reparto di oculistica che dipende sulla carta da Mazara, non fornisce prestazioni anche per l’assenza dell’altro medico che collaborava con il primario. Pare che più volte l’Asp di Trapani abbia promesso di inviare dei sostituti per fare ripartire immediatamente il servizio ma ad oggi non funziona.

Attualmente c’è il Dott Andrea Viviano, ma anche lui a breve andrà in pensione per cui gli utenti che si rivolgono al Cup trovano già delle precedenti prenotazioni e vengono dirottati su Trapani.

Se non arriveranno altri oculisti il reparto chiederà come, si pensa, anche il reparto dialisi per la prossima quiescenza del Primario.