Salaparuta, via libera per il” Patto intercomunale per la lettura” nel Belice

di: Mariano Pace - del 2022-02-16

"Via libera” da parte della giunta comunale di Salaparuta che ha approvato la scheda di adesione al “Patto Intercomunale per la lettura della Valle del Belice”.L’importante e significativa iniziativa è promossa dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani che svolge tra le sue molteplici funzioni un ruolo attivo nella promozione della cultura sul territorio.Il Patto dovrà essere sottoscritto dal sindaco di Salaparuta e dagli altri suoi colleghi dei comuni belicini che aderiscono all’iniziativa.

Sono i sindaci di: Calatafimi Segesta, Gibellina, Salemi, Santa Ninfa, Partanna, Poggioreale, Vita.Le rispettive biblioteche comunali fanno già parte del polo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) e del Polo delle biblioteche della provincia di Trapani ai quali a presto aderirà anche la biblioteca di Salaparuta.L’accordo sarà disciplinato dal “documento di intenti” che si articola in otto articoli.La finalità del Patto Intercomunale per la lettura (non comporta oneri finanziari a carico dei rispettivi comuni) è quella di incentivare l’approccio dei cittadini verso il “libro e la lettura”, ritenuti risorse strategiche per la crescita culturale dell’individuo e della società.Possono aderire al Patto anche altri comuni del territorio, soggetti privati come scuole, associazioni, fondazioni, case editrici, librerie.

Tutti i sottoscrittori si impegneranno a reperire eventuali risorse finanziarie necessarie per l’organizzazione di iniziative e per il raggiungimento degli obiettivi.Il Patto avrà una durata triennale ed è rinnovabile attraverso l’approvazione di apposita deliberazione.