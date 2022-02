Campobello, opposizione presenta mozione per istituire farmacia a Tre Fontane

del 2022-02-21

Il Team dell’Opposizione del Consiglio comunale di Campobello di Mazara ha presentato una nuova Mozione, quella di Istituire una Farmacia comunale a Tre Fontane.

Premesso che:

• nel Territorio di Campobello di Mazara non esiste alcuna Farmacia di proprietà del Comune;

• è presente a Tre Fontane un Dispensario farmaceutico che, secondo quanto disposto dal Decreto sindacale n. 22 del 7/7/2021, apre per il periodo invernale soltanto tre volte alla settimana per sole due ore;

• il D.D.G. n. 972/21 dell'ASSESSORATO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA, individua 4 sedi farmaceutiche spettanti al Territorio di Campobello, di cui una risulta “VACANTE”.

La realizzazione di una Farmacia di proprietà del Comune apporterebbe molteplici benefici, quali:

• dare la possibilità di acquistare farmaci ai più di mille cittadini che dimorano a Tre Fontane nel periodo invernale, molti dei quali sono anziani e, non disponendo di mezzi di locomozione, in caso di urgenza, non possono spostarsi a Campobello per reperire gli stessi;

• garantire un incremento delle entrate nelle casse del Comune che, secondo il risultato di Amministrazione del rendiconto della gestione dell'anno 2020, ha certificato un disavanzo di – 9.278.412,00 di euro.

Campobello di Mazara, lì 19/2/2022

ISABEL MONTALBANO

TOMMASO DI MARIA

LILIANA CATANZARO

CARLA PRINZIVALLI

GIUSEPPE FAZZUNI