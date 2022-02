CVetrano, liceo scientifico “M.Cipolla” vince concorso nazionale con l’elaborato “Studiare: diritto o privilegio?"

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-22

A seguito del bando di concorso nazionale “Il semestre della Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa”, il Liceo scientifico “M.Cipolla” di Castelvetrano, sotto la dirigenza della Dott.ssa Tania Barresi, è risultato vincitore con l’elaborato dal titolo “Studiare: diritto o privilegio? Per un’istruzione più equa, realizzato dalla classe VB, con il coordinamento delle docenti Proff. Denaro A., Maltese A.M., Signorello R. La cerimonia di premiazione in via telematica si terrà mercoledì 23 febbraio alle ore 10:00