La mia ricetta è: Filetti di persico con peperoni ed olive nere. Ecco come prepararli

di: Graziella Palermo - del 2022-03-18

Un secondo piatto semplicissimo da preparare ma gustoso al tempo stesso, i filetti di persico con peperoni ed olive nere.

Se avete poco tempo a disposizione ma volete comunque portare in tavola qualcosa di buono ed invitante allora questi filetti di persico con peperoni ed olive direi che fanno proprio il caso vostro.

Basta poco infatti per rendere appetitosi anche degli ingredienti estremamente semplici. Supponiamo che la vostra dieta preveda il pesce persico per cena. Come la facciamo? Stando a dieta voi penserete che il solo modo per farlo sia lesso e magari con giusto uno spruzzo di limone. Certo, a mio avviso sarebbe buono lo stesso ma magari è un pò triste non credete? Ed allora ecco qua, perchè non aggiungerci dei cremosissimi peperoni e magari qualche olivetta che ci sta sempre bene? Son sicura che in questo modo piacerà di più non solo a voi ma anche a tutta la famiglia! Ed allora via, proviamo.

Ingredienti per 2 porzioni

400 g di filetti di persico

2 peperoni gialli

1 peperone rosso

1 porro

1/2 bicchiere di vino bianco

2 cucchiai di olive nere denocciolate

farina integrale qb

Pepe

Olio evo