Enoteche online: l'acquisto di vini, distillati e liquori passa sempre di più per il web

Le enoteche online rappresentano ormai dei veri e propri punti di riferimento per gli amanti di vini, liquori e distillati. Le vendite su questi canali negli ultimi anni, hanno infatti registrato un vero e proprio boom, a cui si è aggiunta la spinta ulteriore verso il commercio elettronico determinata dalla pandemia. Il fatto che l’accelerazione sia intervenuta su un processo che era già in atto testimonia che si sta andando verso un vero e proprio cambiamento delle abitudini di consumo degli utenti. Per questo gli esperti di settore ipotizzano una conferma del trend positivo per le enoteche online anche nei prossimi anni.

Dove trovare vini, distillati e liquori online?

Naturalmente, in questo contesto gli appassionati si rivolgono principalmente a quelli che sono ormai dei veri e propri riferimenti del mercato enologico, come per esempio Vino.com. Si tratta di un'enoteca online nata in terra toscana, che da sempre punta a mettere a disposizione degli appassionati un servizio altamente innovativo, al tempo stesso ponendo un'attenzione per le necessità del cliente tipica dei punti vendita tradizionali.

Vini, liquori e distillati: le caratteristiche da valutare in fase di scelta

Per individuare un vino, un liquore o un distillato che risponda alle proprie necessità e alle proprie preferenze è molto importante valutare una serie di caratteristiche in fase di scelta. Si tratta di aspetti fondamentali in qualsiasi circostanza, che vi sia la necessità di acquistare un vino per un’occasione speciale o per un regalo, così come per omaggiare clienti o dipendenti oppure per ampliare la propria cantina personale.

L’area geografica del vitigno

Tenere conto dell’area geografica è molto importante perché permette di individuare con facilità le proposte provenienti dai vitigni più rinomati, così come di sperimentare, guardando alle eccellenze realizzate non solo in Italia ma anche in Europa e nel resto del mondo.

A questo proposito, è bene ricordare come le migliori enoteche online propongano in catalogo un’ampia selezione di vini, liquori e distillati internazionali, provenienti da territori con una tradizione illustre, come per esempio la Francia, così come da aree che stanno registrando negli ultimi anni una crescita sempre più importante sul mercato enologico.

Gli abbinamenti migliori

Naturalmente, ogni valutazione deve essere condotta anche tenendo conto dei possibili abbinamenti che il prodotto offre. A questo proposito, le enoteche online possono mettere a disposizione degli utenti anche consigli utili, che permettono di scoprire quali sono i cibi con cui un vino, un liquore o un distillato si accompagna alla perfezione così come le migliori occasioni per degustarlo.

Il periodo della vendemmia e il tempo di fermentazione

In fase di scelta è altrettanto utile guardare al periodo di vendemmia e agli strumenti utilizzati in fase di realizzazione, soprattutto quando si è alla ricerca di prodotti artigianali. Affidandosi a un’enoteca online è possibile tenere conto di questi elementi consultando le apposite schede prodotto, dove viene fornito un resoconto delle uve utilizzate per la produzione e dei metodi di lavorazione. Molto interessante è anche il tempo di fermentazione, che di solito avviene in autoclave per un vino tramite invecchiamento in botti per un distillato. Successivamente, tutti i prodotti di qualità vengono sottoposti a un periodo di affinamento in bottiglia, la cui durata viene riportata dai principali portali specializzati sempre all’interno delle schede prodotto.