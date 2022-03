Lettore scrive: "Via Carlo Alberto dalla Chiesa trasformata di nuovo in una discarica"

di: Redazione - del 2022-03-03

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Gaspare Signorello, il quale si è rivolto alla Redazione per denunciare l'ennesimo abbandono di spazzatura. Queste le sue parole:

"Vorrei fare un appello agli abitanti del mio condominio in via Carlo Alberto dalla Chiesa, di far ritornare la pulizia e la dignità in questo quartiere. Grazie all'aiuto degli operatori ecologici era tutto ben pulito e sistemato e ora, a causa della gente irrispettosa è diventato di nuovo una discarica!

Sotto casa abbiamo le auto parcheggiate e per uscire dobbiamo passarci davanti e respirare lo schifo. Mia moglie è pure in gravidanza e di certo non ritengo sia salutare respirare questa immensa puzza! Quindi, chiedo a chi è riuscito a trasformare di nuovo questo posto in una discarica di ripulire tutto per la salute e la dignità di tutti!