Due vie di Castelvetrano completamente al buio. I residenti: "Il Comune riaccenda i lampioni"

del 2022-03-07

Alcuni cittadini lamentano da diversi giorni l'interruzione della pubblica illuminazione in due vie della città: la via dei Fasci Siciliani e la via E. Toti che risultano completamente al buio. Ciò comporta un grave disagio per i residenti ma anche per gli automobilisti e soprattutto per i pedoni che devono attraversare la strada.

I lettori rivolgono un appello all'ammnistrazione affinché possa risolvere la situazione ripristinando l'illuminazione al più presto.