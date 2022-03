Il lettore scrive: "Triscina, tra segnaletica mancante e piccoli interventi necessari per migliorare la vivibilità"

del 2022-03-10

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del nostro lettore Enzo Cudia, il quale si rivolge all'Amministrazione comunale affinchè possa attivarsi per risolvere alcune problematiche che riguardano la borgata di Triscina di Selinunte.

"Allego foto di una delle tante fontane non funzionanti presente lungo la via del Mediterraneo a Triscina. Chiedo al Comune di provvedere a sostituire prima possibile, e comunque prima del periodo estivo, i rubinetti guasti in maniera che la gente possa usufruirne.

La foto riporta la fontana del piazzale della strada 5 adiacente la via del Mediterraneo che conduce al lido Mokambo. Tale spazio che trovasi a 50 metri dall'ingresso del parco archeologico non essendo recintato e spesso usato come deposito di spazzatura varia o per bruciare legna ed altro. Ovviamente non è un'immagine decorosa nei pressi dell'ingresso del parco e di fronte tale spazio c'è una casa cadente. Questo scenario vige da diversi anni e come spesso detto in prossimità dell'ingresso parco lato Triscina non esiste segnaletica per indirizzare le auto presso un parcheggio o direzioni varie (Castelvetrano, Selinunte, autostrada ecc...).

Infine, si chiede un controllo dell'uso delle fontane perché le poche funzionanti vengono "requisite" da qualche ambulante per giornate intere....voglio sperare che qualcuno si attivi e nel caso non ci siano i soldi per l'acquisto dei rubinetti me ne faccio carico....il Comune avrà un operaio per sostituirli? Credo che in una giornata il lavoro possa essere fatto".