Quattromani: mostra di pittura di Lia Calamia e Daniela Lucentini

di: Comunicato Stampa - del 2021-10-14

Riprendono le mostre d'arte presso i locali di Xeniahome in via Garibaldi 17. Il 16 ottobre alle 19 si inaugura la mostra "Quattromani"con le opere di Lia Calamia e Daniela Lucentini. La mostra percorrerà anche un particolare momento artistico in cui le artiste hanno realizzato insieme la collezione "Stelle Arabe". Curatore della mostra e relatore è il critico Giacomo Sciaccotta.

La mostra sarà aperta fino al 14 novembre dal martedì alla domenica dalle ore 17:30 alle 20:30 o su appuntamento. Per informazioni o prenotazioni chiamare il 339/5898056 o il 339/2213212. L'evento si terrà nel rispetto delle correnti normative anti COVID.