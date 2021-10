CVetrano, convocato il Consiglio Comunale. Ecco l'ordine del giorno

di: Redazione - del 2021-10-19

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano per il giorno 26/10/2021 alle ore 19,00, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. “ Interrogazioni: Prot. n. 38020 del 01/10/2021 – Stato di precarietà in cui versa il serbatoio pensile sito nella via Mascagni che si trova in uno stato di scarsa conservazione. Prot. n. 39579 del 13/10/2021 – Partecipazione all’Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno. Prot. n. 39581 del 13/10/2021 – Bando” Sport e periferie 2020” – selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’ anno 2020 ”;

2. “Proposta di istituzione di una Commissione Speciale di indagine avente per oggetto: “ Verifica atti di donazioni liberali al Comune di Castelvetrano da parte del M5S e Associazione M5S Regione Siciliana. Prot. n. 39017 del 08/10/2021”,

3. “ Approvazione “ Nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali” approvato con deliberazione di G.M. n. 185 del 10/08/2021”;

4. “Nuovo Regolamento di gestione delle aree artigiane e per l’assegnazione dei lotti ricadenti nel Piano Insediamenti Produttivi ( P.I.P. ) di C/da Strasatto. Approvazione”.

Le sedute del Consiglio comunale si terranno nell’Aula consiliare di Palazzo Pignatelli. La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming.