Il lettore scrive: "Erbacce al cimitero di Castelvetrano. Perchè non impiegare i percettori del Rdc?"

del 2021-10-21

La nostra lettrice Anna De Santis ci segnala lo stato di abbandono in cui versano alcune zone del cimitero lamentandosi, in particolare, delle erbacce che sono cresciute davanti la tomba del marito.

Inoltre, fa presente che tutti i contenitori per la raccolta differenziata sono collocati all’ingresso con la conseguenza che spesso le persone anziane non hanno le possibilità fisiche di portarsi dietro i fiori secchi, che spesso rimangono accanto ai tronchi degli alberi così come i lumini.

Il personale del cimitero è ridottissimo e gli impiegati sono impegnati anche nelle tumulazioni. La nostra lettrice si chiede: “ma i precettori del reddito di cittadinanza non dovevano essere collocati per lavori socialmente utili?"

Il Comune di Castelvetrano stava lavorando ai "PUC", ovvero i piani per l'inserimento lavorativo dei percettori del Rdc. Ad oggi nessuna notizia. Sarebbe un aiuto importante nell'interesse dell'intera comunità.