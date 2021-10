Tra Versi e Colori. Successo a Castelvetrano per le Celebrazioni Dantesche

di: Comunicato Stampa - del 2021-10-26

Si è svolta sabato 23 ottobre nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano la manifestazione “Dante 700. Versi a Colori”, edizione speciale promossa dalla Società Dante Alighieri Castelvetrano per celebrare il Sommo Poeta nel Settecentenario della morte, avvenuta in Ravenna nel 1321.

La manifestazione, inserita nella rassegna nazionale degli eventi organizzati in occasione della XXI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, è stata dedicata alla letteratura e alle arti nel loro complesso, da quella pittorica alla scultorea, dall’oratoria alla musicale e canora, in un’atmosfera di grande partecipazione emotiva e condivisione di momenti di bellezza attraverso l’incontro di linguaggi complementari.

L’estemporanea ha visto la partecipazione di artisti castelvetranesi e non. Sono accorsi infatti in gran numero pittori provenienti da varie città della Sicilia, da Mazara del Vallo a Palermo a Catania, richiamati dall’importanza dell’appuntamento.

A partire dalle ore 10.00 e fino alle 17.00, il nostro centro storico si è animato di vita, di colori, di voci di passanti e turisti che, attratti dalla presenza degli artisti in piazza, si sono soffermati ad osservare come nasce un’opera d’arte, esprimendo curiosità e interesse e rivolgendo domande ai protagonisti.

Anche i ragazzi dell’I.I.S.S. “Cipolla Pantaleo Gentile”, che ricomprende i tre Licei cittadini sotto la direzione della Preside Tania Barresi, hanno partecipato attivamente alla realizzazione e alla buona riuscita dell’evento.

Alternandosi a gruppi nel corso della giornata, gli studenti hanno sostenuto gli artisti, dialogato con loro sulle scelte contenutistiche, le tecniche esecutive e l’ispirazione che ha animato le loro tele. Alcuni liceali, facenti parte anche della locale sezione del F.A.I. coordinata dalla dott.ssa Graziella Zizzo, al termine dell’estemporanea, hanno guidato il gruppo degli artisti alla scoperta dei tesori del centro storico, dal Teatro Selinus al Palazzo di Città e alla Chiesa Madre.

La manifestazione ha avuto il suo culmine nel tardo pomeriggio nel Salone del Circolo della Gioventù, dove si è svolto il seminario “Dante tra letteratura e arte”, con gli interventi critici dei proff. Rosario Marco Atria, Francesco Saverio Calcara e di don Giuseppe Ivan Undari, Arciprete di Castelvetrano, mentre la giuria esaminatrice presieduta dal prof. Gioacchino Mistretta, storico dell’arte e Presidente dell’Istituzione “Federico II” di Menfi si riuniva per la valutazione delle opere.

Il Primo Premio “Dante 700” è stato assegnato a Susanna Caracci con “Beatrice e Dante” dai volti indefiniti, per aver saputo trasferire su tela con grande espressività il percorso verso la luce del pellegrino, legandolo al senso profondo del cammino universale dell’umanità.

Ad aggiudicarsi il Premio della Critica è stata Daniela Lucentini, con una particolarissima e molto apprezzata “Allegoria di Dante e Beatrice”: l’artista ha fatto dono della sua tela, realizzata con tecnica mista, alla Società Dante Alighieri di Castelvetrano e al suo Presidente, prof. Rosario Marco Atria, che ha annunciato che dall’opera sarà tratto il nuovo logo del Comitato.

Il Premio Sezione Giovani è stato vinto dalla piccola e talentuosa artista Ylenia Accardo che, ispirandosi al canto XXXIII del Paradiso, ha colto Dante dinanzi alla “Visio Dei”, conquistando inoltre il pubblico con il suo garbo e la sua dolcezza.

A consegnare i premi è stato il Primo Cittadino, dott. Enzo Alfano, che ha rivolto parole di ringraziamento per il tenace impegno degli artisti e per l’elevata qualità culturale della manifestazione. Parole di entusiasmo sono state espresse anche da Pier Vincenzo Filardo, Presidente della Pro Loco “Selinunte”, il cui contributo alla realizzazione dell’evento è stato estremamente prezioso, sia in termini di idee che di risorse messe a disposizione.

A conclusione delle celebrazioni dantesche, si è esibita Francesca Impallari, apprezzata cantautrice nonché Presidente dell’Associazione “MusicArtculture”, tra i partner dell’evento, in una toccante performance musicale ispirata al tema d’Amore, fulcro della “Divina Commedia” e motore dell’umano esistere, come ci ricorda con il suo messaggio imperituro il Sommo Poeta.

Uno dei brani è stato dedicato a Serena Sciuto, poliedrica artista prematuramente scomparsa. Matteo Chiaramonte ha voluto infine fare omaggio alla platea di un suo componimento in versi dedicato a Dante Alighieri. L’intera giornata è stata dedicata alla memoria dell’indimenticato prof. Sarino Di Bella – autore di studi sul folle volo d’Ulisse e sulla musicalità della “Commedia” – del quale il 12 ottobre scorso ricorreva il centenario della nascita.

“Allegoria di Dante e Beatrice” di Daniela Lucentini:

"Beatrice e Dante" di Susanna Caracci:

Rosario M. Atria Pres. SDA Castelvetrano:

Momenti dell'estemporanea nel Sistema delle Piazze: