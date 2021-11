Teatro Selinus di Castelvetrano, buona la “prima”. Successo di pubblico per l’opera “Tosca” di Puccini

del 2021-11-01

Buona la prima.Ieri sera, presso il Teatro Selinus è andata in scena l’opera lirica "Tosca" di Giacomo Puccini. Era sicuramente l’appuntamento più atteso, numeroso il pubblico che ha colmato la capienza del teatro e che al termine della rappresentazione ha salutato gli attori un con sentito e prolungato applauso.

Azzeccata ed apprezzata la scelta di alcune entrate in scena dalla platea, ciò ha reso ancora più viva la riproduzione dell’opera coinvolgendo in prima persona il pubblico in sala.

La scelta, inoltre, di servirsi come unico supporto strumentale di un pianoforte, ha permesso di apprezzare in pieno sia le indiscusse doti del Maestro Onofrio Claudio Gallina che le doti canore dei cantanti lirici che hanno interpretato l'opera. E questa sera al teatro, grazie ad una iniziativa dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Ars Nova e con Istituti Scolastici di Secondo Grado, alcuni studenti meritevoli potranno accedere gratuitamente alla seconda della Tosca. Ancora pochi i posti disponibili, per chi volesse può acquistare i biglietti al seguente link https://www.operainpiccolo.it/selinus-opera/ o direttamente al botteghino prima dell'inizio dello spettacolo. Passa anche dalla lirica la ferma volontà dell’Amministrazione di rimettere in luce il nostro Teatro che auspichiamo abbia intrapreso un lungo viaggio ricco di eventi sold out e di alto respiro come lo è stato quello di ieri sera.