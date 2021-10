Omicidio a Trapani. 36enne uccide il compagno. Ecco su Facebook cosa aveva scritto

del 2021-10-31

Ucciso ieri un uomo a Trapani. Per l’omicidio di Cristian Favara, 45 anni ucciso la notte scorsa a Trapani, i carabinieri hanno arrestato la convivente, Vanda Grignani, 36 anni: la donna avrebbe confessato il delitto. La vittima, con precedenti penali per droga e omicidio colposo, aveva l’obbligo di rientrare in casa alle 23.

Ieri sera sarebbe rincasato in ritardo; sarebbe nata, per questo motivo, una violenta lite con la donna che, impugnando un coltello, ha sferrato un fendente al petto uccidendolo pressoché sul colpo.

La presunta omicida si trova adesso rinchiusa al “Pagliarelli” di Palermo. – Con due post su Facebook ieri alle 23.36 e alle 23.38, Vanda Grignani, la donna arrestata per l’omicidio del convivente Cristian Favara di 46 anni ucciso ieri notte, aveva scritto qualche ora prima del delitto che avrebbe fatto “qualcosa che non avrei mai pensato, vi amo. Perdonatemi”. “Scusate vi voglio bene a tutti mi manca la mia famiglia sono sola questo essere mi ha portato all’esasperazione.

La polizia e i carabinieri di Trapani sembrano che vadano d’accordo con lui”. E ancora: “Ho chiesto aiuto questo mi ha distrutto. La polizia e carabinieri di Trapani difendono lui. Va bene sono stanca. Non ho più niente da perdere perdonatemi”.

Fonte: Marsalalive.it