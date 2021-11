Pubblicato il saggio dello storico menfitano Gioacchino Mistretta “La chiesa di S. Caterina dei Cavalieri di San Lazzaro nel contesto storico del Belìce”

del 2021-11-04

È stato pubblicato per i tipi della Lithos edizioni, di Giacomo Curseri, il saggio “La chiesa di Santa Caterina dei Cavalieri di San Lazzaro nel contesto storico del Belìce” dello storico di Menfi Gioacchino Mistretta, con prefazione del saggista castelvetranese Giuseppe L. Bonanno.

L’interessante libro, ampiamente illustrato con foto di Enzo Napoli, propone una pagina storica poco nota del territorio tra Castelvetrano e Menfi legata alla presenza dell’antica chiesa di S. Caterina di Belìce, sede nel medioevo di un hospitale dei Cavalieri di San Lazzaro che qui si stanziarono in seguito alle Crociate.

Un monumento di grande importanza, sorto nell'eponimo feudo, perduto per incuria e inettitudine, il cui saggio, grazie a ricerche accurate e studi approfonditi, ci conduce, attraverso le vicende storiche della chiesa, alla storia della Sicilia Occidentale, del Val di Mazara e in particolare della Valle del Belìce.

Un libro, che ci fa comprendere meglio le radici della cultura belìcina, dedicato a un monumento scomparso che il Mistretta con scrupolosità è riuscito a far riemergere trasformandolo in memoria tangibile dando corpo a una vicenda storica e umana rimasta per lungo tempo un toponimo e un debole ricordo.