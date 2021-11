SS188, cede manto stradale. Sul posto Sindaco Venuti e Anas. Il Sottosegretario Cancelleri:” Lavoriamo per ripristinare la viabilità in tempi brevi”

del 2021-11-13

Oggi sopralluogo da parte del Sindaco di Salemi Venuti con l’Anas e con il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, sulla Statale 188 che collega Salemi e Marsala. La strada porta i segni pesanti del maltempo dei giorni scorsi. L’impegno di tutti è quello di giungere alla riapertura entro la prossima settimana. Si sta lavorando, infatti, per liberare la carreggiata dai detriti e per mettere a punto i percorsi alternativi.

“ Sono qui sulla SS188 Salemi-Marsala dove a causa del maltempo è crollata la sede stradale. La nostra Sicilia è stata colpita gravemente, lavoriamo per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile“. Queste le parole del Sottosegretario sul posto per la constatazione del grave disagio per gli automobilisti che quotidianamente percorrono quel tratto di strada.