(VIDEO) CVetrano, iniziati i lavori di riparazione presso la scuola Enrico Medi

di: Redazione - del 2021-11-18

La lettrice Giovanna Maniscalco, si era rivolta alla Redazione per segnalare la persistenza del guasto presso la scuola Medi con queste parole: "Sono passate due settimane e ancora non é stato risolto il guasto idrico nella scuola Enrico Medi. I nostri bambini sono in DAD. Avevo scritto, in data 8 Novembre al Sindaco, il quale cordialmente mi ha risposto che sarebbe intervenuto definitivamente mandando un impiantista, ma ad oggi ancora nulla di fatto. Cosa possiamo fare?"

Stamane il nostro Direttore si è recato sul posto per sincerarsi dell'inizio dei lavori, che hanno interessato il tubo di portata e che dovrebbero durare tre giorni. Si apprende che i tempi si sono allungati a causa della presenza di arbusti con un impianto di radici molto consistente e della rinuncia all'incarico della prima ditta individuata.