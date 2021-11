del 2021-11-26

Salemi in lutto per la prematura scomparsa del giovane avvocato Melchiorre Palermo. In tanti sui social stanno esprimendo tutto il loro cordoglio per una perdita che addolora l’intera comunità. Melchiorre Palermo, 46 anni, era molto conosciuto e apprezzato per le sue competenze e carattere aperto e sempre disponibile.

Alla famiglia vanno le condoglianze della Redazione.