CVetrano, lunedì 6 dicembre al Teatro Selinus avrà luogo la presentazione del libro "La Cala"

di: Redazione - del 2021-12-03

Lunedì 6 dicembre alle 11:15 al teatro Selinus, una delegazione di ogni quinta classe degli Istituti superiori (Polo liceale, Ist. Commerciale e Ist. Alberghiero) assisterà alla presentazione del libro "La Cala", edito Bompiani, scirtto da Catia Catania e Giuseppe Ciulla.

Sarà inoltre presente una delegazione di donne magrebine di Mazara del Vallo e Rosetta Ingargiola, esempio di lotta e amore per la liberazione dei 18 pescatori, trattenuti da pregionieri per 108 giorni presso le prigioni libiche dopo il sequestro del peschereccio.

L'Amministrazione ha ritenuto opportuno rendere partecipi i ragazzi di questa vicenda che riguarda un territorio molto vicino.

Dialogheranno con l'autrice il Prof. Rosario Marco Atria, Presidente della Società Dante Alighieri di Castelvetrano, la Dott.ssa Anna Zinerco, psicologa e psicodrammatista. Modererà l'incontro la Prof.ssa Bia Cusumano, consulente alla politiche scolastiche e giovanili.

Sono stati, inoltre, invitati a partecipare tutti i Dirigenti dei plessi di Castelvetrano e i presidenti delle associazioni culturali castelvetranesi.

Il libro è stato presentato per la prima volta la scorsa estate e da allora l'autore Giuseppe Ciulla è in giro per tutta l'Italia.