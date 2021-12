Santa Ninfa: Convocata l'assemblea per il bilancio partecipato

di: Redazione - del 2021-12-11

Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato, per le 12 di lunedì 13 dicembre, l'assemblea dei cittadini che dovrà pronunciarsi sui progetti presentati per il bilancio partecipato, lo strumento con il quale cittadini e associazioni vengono coinvolti nel processo decisionale di allocazione di una quota (il 2 per cento) delle risorse finanziarie che annualmente la Regione destina al Comune.

Sono due i progetti tra i quali scegliere. Il primo, presentato dall'associazione culturale-ricreativa «Image & music», denominato «Panchine letterarie», è finalizzato alla realizzazione di quattro panchine da collocare in diversi punti del centro urbano; sulle panchine verranno incisi i versi di alcuni tra i più grandi poeti o le frasi tratte dai libri di grandi romanzieri.

Il secondo progetto, proposto dall'associazione «Sapori & saperi», denominato, «Graffiti su asfalto», prevede la realizzazione, nel piazzale antistante la chiesa di Cristo risorto, di una serie di graffiti sull'asfalto che rievocano antichi giochi popolari, di cui saranno protagonisti i bambini. L'assemblea si terrà nella sala consiliare nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.