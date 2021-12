Orgoglio sul ricorso di Mazara contro Emodinamica all’ospedale di Castelvetrano: “Siamo allibiti”

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-08

"Rimaniamo davvero allibiti di fronte a un delirante comunicato del sindacato provinciale degli infermieri che ricorrono a Razza per evitare che venga assegnata l’Emodinamica all’ospedale di Castelvetrano in favore di quello di Mazara. Le ragioni sembrerebbero chiaramente campanilistiche e allignerebbero proprio nello scippo dei reparti complessi che Mazara, complice una certa politica, ha perpetrato ai danni di Castelvetrano. Proprio quelle unità operative complesse integrate di Mazara, di cui parlano gli infermieri, sono proprio quelle che prima del piano Razza appartenevano al nosocomio castelvetranese. Ma le ragioni geografiche sono quella più sfrontatamente campanilistiche, poiché dal San Antonio di Trapani, la fronda territoriale più distante ed isolata è proprio quella della Valle del Belice e non certo quella mazarese. E così il sindacato perde l’occasione per spendersi in una lotta a difesa della salute di un intero vasto territorio di 100.000 cittadini belicini, giacché avrebbe fatto meglio a pretendere che l’Emodinamica nell’ospedale Valle del Belice non sia una vacua promessa, ma che si possa sostanziare in una vera e completa istituzione di un centro di emodinanica efficiente nelle 24 ore. Per far sì che, attraverso l’impiego di un sufficiente numero di cardiologi e di infermieri specializzati si realizzi quanto promesso. Sulla qualità dovrebbe intervenire il sindacato e non sul campanile. "

Il comitato civico “Orgoglio Castelvetranese - Belicino”