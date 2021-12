Che cos’è il Golden Milk?

di: Luca Beni - del 2021-12-14

Erbe e spezie fresche sono ricche di potenti composti per la salute e la longevità. Tra questi c'è la curcuma, una spezia giallo oro derivata dalla pianta Curcuma longa e un membro della famiglia dello zenzero, Zingiberacee.

Il Golden Milk è una bevanda che sfrutta i benefici della curcuma in combinazione con altri ingredienti salutari come il latte di cocco e il pepe nero. È una bevanda utilizzata da secoli nella medicina tradizionale cinese e nella medicina ayurvedica, ma che recentemente ha preso i riflettori nel mondo occidentale. Una bevanda calda e curativa nota anche come tè alla curcuma, il latte dorato ha benefici naturali antinfiammatori, antiossidanti, antiartritici e antitumorali, tra gli altri.

Quali sono i benefici per la salute?

I benefici per la salute del golden milk sono legati alla curcuma e al suo principio attivo, la curcumina. Sebbene la curcuma contenga solo circa il 3% di curcumina in peso, l'abbinamento di questa spezia dorata con il pepe nero può aumentare i suoi benefici. Il pepe nero contiene un composto chiamato piperina, che impedisce al fegato di metabolizzare la curcumina prima che possa essere assorbita nel flusso sanguigno. Un pizzico di pepe nero in combinazione con la curcuma può aumentare la biodisponibilità fino al 2.000%.

Mentre la curcuma e il pepe nero sono spesso al centro dell'attenzione quando si tratta dei benefici del latte dorato, non puoi dimenticare l'altro ingrediente principale: il latte di cocco. Il latte di cocco è ricco di trigliceridi a catena media (MCT) che riducono l'infiammazione e supportano anche la perdita di peso e la crescita muscolare. Contiene elettroliti naturali e grassi sani, che migliorano la salute dell'intestino e regolano la digestione. Il potere digestivo del latte di cocco combinato con i benefici di blocco del metabolismo del pepe nero producono la potente bevanda salutare nota come latte d'oro.

Quindi, quali sono i benefici per la salute del latte dorato? Ecco una rapida panoramica:

● Migliora la memoria e accelera l'apprendimento

● Riduce i danni dei radicali liberi e lo stress ossidativo

● Allevia il dolore e l'infiammazione da artrite

● Migliora la pressione sanguigna e riduce il colesterolo LDL

● Previene o inibisce i tumori del colon, della mammella e del pancreas

● Rallenta la progressione della malattia neurodegenerativa

● Supporta oltre 160 funzioni fisiologiche individuali

I benefici di questa gustosa bevanda sono abbondanti, ma dipendono dagli ingredienti. Per provare questa bevanda, dai un'occhiata alla ricetta qui sotto.

Come preparare il Golden Milk da soli

Ingredienti principali:

2 tazze di latte di cocco leggero

1 cucchiaino di curcuma

¼ cucchiaino di cannella in polvere

Un pizzico di pepe nero, appena macinato

Ingredienti opzionali:

1 cucchiaino di miele grezzo o agave

cucchiaino di zenzero macinato

un pizzico di pepe di Caienna

Preparazione:

Unire il latte di cocco, la curcuma, la cannella e il pepe nero in un frullatore. Frullare ad alta velocità per 30-60 secondi fino a ottenere un composto liscio e ben amalgamato. Versare il liquido in una casseruola e metterlo a fuoco medio. Riscaldare il liquido fino a quando diventa fumante, ma non bollente, quindi versare in una tazza per servire. Dolcificare con miele, se lo si desidera, o aromatizzare con zenzero e un pizzico di pepe di Caienna. Delizioso e ricco di benefici per la salute, il golden milk è una bevanda calda che dovrebbe essere gustata da chiunque. Sia che tu stia cercando di ridurre l'infiammazione, alleviare il dolore da artrite, lenire i disturbi digestivi o accelerare la guarigione, il tè caldo alla curcuma è la strada da percorrere!