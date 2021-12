Lettore scrive: "Al Cimitero non c'è acqua da una settimana". Il Comune risponde

di: Redazione - del 2021-12-18

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Francesco Filardo, il quale si è rivolto alla Redazione per denunciare un problema al Cimitero di Castelvetrano. Infatti, da una settimana non c'è acqua e la gente è costretta a portarla da casa. Di conseguenza anche i servizi igienici sono in condizioni pietose.

Dopo la segnalazione, dal Comune fanno sapere che c'è un guasto idrico nella conduttura che si sta cercando di individuare e al più presto verrà riparato.