Santa Ninfa: Prorogato l'incarico del dirigente dell'Area amministrativa

di: Redazione - del 2021-12-24

L'attuale responsabile dell'Area Affari generali del Comune, Gaspare Quartararo, continuerà a dirigere il settore strategico dell'ente fino al 30 giugno 2022. Il suo incarico temporaneo è in scadenza il 31 dicembre, ma dal momento che non sono state ancora completate le procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato del posto, si è resa necessaria la proroga.

Una volta acquisita l'autorizzazione da parte del sindaco di Menfi, Comune di cui Quartararo è dipendente, la Giunta municipale di Santa Ninfa ha approvato la delibera che proroga di sei mesi la sua utilizzazione, anche in considerazione della qualità del lavoro fin qui svolto da Quartararo, dirigente di lungo corso della pubblica amministrazione che a Santa Ninfa continuerà quindi a garantire la sua presenza per dodici ore settimanali.