Lettore scrive: "Dal serbatoio di Selinunte cadono pietre. Chiuso alle auto l'accesso alla stradina adiacente"

di: Redazione - del 2021-12-24

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della lettrice Rosalba, la quale si è rivolta alla Redazione per segnalare la caduta di pietre dal serbatoio di Marinella di Selinunte.

Queste le sue parole: "Abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco e i Vigili Urbani che hanno fatto il loro lavoro e hanno chiuso per sicurezza la stradina lasciando solo un passaggio per noi residenti da fare a piedi. Non si può più entrare con la macchina, un bel guaio per me”.

Il serbatoio fu costruito negli anni 60 prima del terremoto, finanziato dall’allora Cassa del Mezzogiorno nell’ambito dell’acquedotto monte scuro ovest ed è stato gestito fino a poco tempo fa dall’Eas. Adesso il Comune ne ha ereditato la gestione.