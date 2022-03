Ottavi di Champions, tutti i risultati fino ad ora

di: Luca Beni - del 2022-03-22

(ph. canale58.com)

Le linee delle ultime fasi della Champions League si stanno delineando in questi giorni. Quattro squadre hanno già passato il turno, altre quattro stanno facendo il conto alla rovescia per quando si sfideranno. E intanto gli appassionati di calcio e di scommesse si interrogano sulle prospettive. Anche se, come ha dimostrato l’ultima fase, sui pronostici di Champions League ci sono sempre molte incertezze.

Le sorprese tre le squadre qualificate

Per averne conferma basta guardare ai risultati ottenuti sino ad ora. Se nel caso del Bayern Monaco, una vera propria corazzata, la sfida con il Salisburgo è stata semplice e si è chiusa con un 8 a 2 complessivo, propiziato da un Lewandovski in grande spolvero, il risultato è stato meno definitivo per l’Inter. La squadra di casa nostra è stata eliminata dal Liverpool dopo una partita che avrebbe davvero potuto avere un esito diverso. Arrivati alla sfida di Anfield con due goal da recuperare, gli uomini di Inzaghi ce l’hanno messa tutta. E per un attimo ci hanno creduto, dopo che Lautaro Martinez ha infilato il portiere della squadra inglese. L’Inter ha lottato per segnare ancora e pareggiare i goal fatti dal Liverpool all’andata, ma quando Sanchez si è fatto espellere lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica, le speranze si sono rarefatte. La partita si è chiusa con una vittoria che non ha impedito ai ragazzi di Klopp di passare il turno. L’allenatore del Liverpool, però, si è detto scontento del risultato . L'arte del calcio è anche perdere le partite giuste, ha spiegato, ma in questa sfida la sua squadra ha davvero commesso troppi errori. A suo parere, infatti, i giocatori del Liverpool hanno sprecato occasioni gigantesche. Cosa che non dovrà più accadere nella fase che arriva e che vede in campo solo squadre di grande valore e forza.

L’Inghilterra ancora protagonista

La terza compagine già qualificata per i quarti di finale è ancora una volta inglese. Si tratta del Manchester City, che forte del 5 a 0 all’andata in casa dello Sporting Lisbona, nel match di ritorno ha passeggiato, risparmiando le forze e accontentandosi di uno zero a zero che comunque le ha aperto le porte verso la fase finale del torneo. La vera sorpresa, comunque, è stata quella del Real Madrid, che dopo aver perso a Parigi contro il Psg per uno a zero è riuscito a ribaltare il risultato e le aspettative al Santiago Bernabeu, chiudendo la partita con un sonoro tre a uno, dovuto a niente meno che una tripletta di Karim Benzema. La partita si è trasformata in un vero smacco per la squadra parigina, tanto che ad essa sono seguiti una serie di strascichi polemici all’interno dello spogliatoio, che hanno coinvolto il campione d‘Europa Gigio Donnarumma, colpevole di un errore forse decisivo. Le tensioni di cui hanno parlato per giorni tutti i giornali sembrano in realtà essersi risolte, ma rimane il fatto che il Paris Saint Germain non potrà tentare la sfida per conquistare la Champions League. Uno schiaffo morale per la proprietà che ambiva a sistemare finalmente questo trofeo nella sua teca e ha investito parecchio per riuscirci. Come dimostra proprio l’acquisto di Donnarumma e poi l’approdo a Parigi del sei volte Pallone d’oro Lionel Messi, chiamato per cercare di agguantare il trofeo più prestigioso.

Un nuovo round di scontri cruciali