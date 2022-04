Castelvetrano, Consiglio Comunale convocato per il 6 aprile. Ecco l'ordine del giorno

del 2022-03-31

Il Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano, avv. Patrick Cirrincione, ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 06/04/2022 alle ore 18,00, per trattare l’ordine del giorno sotto trascritto. Le sedute del Consiglio comunale si terranno nell’Aula consiliare di Palazzo Pignatelli. La discussione avverrà in seduta pubblica.

ORDINE DEL GIORNO DEL 6 aprile 2022

1. “ Approvazione verbali sedute precedenti: presa d’atto”;

2. “ Comunicazioni”;

3. “ Sentenze nn.: 114/2021 (RG 185/2021) – 115/2021 (RG 188/2021) – 112/2021 (RG 187/2021) – 113/2021 (RG 186/2021) emesse dal Giudice di Pace di Castelvetrano. Autoservizi Salemi Srl c/ Comune di Castelvetrano. Presa d’atto e riconoscimento debito fuori bilancio”.