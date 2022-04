Lettore scrive: "La perdita d'acqua in via Paolo VI è stata riparata, ma ha ricominciato a perdere"

di: Redazione - del 2022-04-01

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Enzo Napoli, il quale si è rivolto alla Redazione per segnalare la presenza di una perdita d'acqua in via Paolo VI, riparata, ma che ha ricominciato a perdere dopo pochi giorni.

Questa la segnalazione:

"Capita sempre più spesso leggere nel blog lamentele di cittadini per segnalare perdite d’acqua in varie vie di Castelvetrano, Marinella e Triscina. Le eventuali perdite vengono riparate dopo parecchio tempo, giustificando il ritardo alla mancanza di fondi dovuto al dissesto comunale.

Beh se questo può essere parzialmente giustificabile, non credo che lo possa essere altrettanto quanto successo nella via Paolo VI in prossimità del numero civico 15 (vicino al panificio). A metà ottobre c’è stata una forte perdita d’acqua nel centro della strada. La riparazione è stata effettuata dopo circa cinque mesi (metà marzo) e dopo appena 8 giorni ha ricominciato a fuoruscire acqua più di prima.

E’ normale una cosa simile? La riparazione è stata fatta per durare soltanto otto giorni? Chi volesse vedere il ruscello basta passare nelle ore serali".