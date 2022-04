Vantaggi di Bitcoin nel settore immobiliare

di: Luca Beni - del 2022-04-04

Oggi la tecnologia sta trasformando rapidamente ogni settore economico, offrendo metodi di business più nuovi, più economici e più efficienti. Bitcoin è un'innovazione significativa, che attualmente sta influenzando i cambiamenti nel settore immobiliare, raddoppiando come strumento di investimento e mezzo di pagamento. Gli esperti del settore ritengono che la criptovaluta e la blockchain offrano le soluzioni tanto necessarie per spostare le pratiche immobiliari nell'era moderna. Ecco i vantaggi unici di Bitcoin nel settore immobiliare & nbsp. clicca qui per avere maggiori informazioni su questo.

Transazioni immobiliari senza soluzione di continuità

In passato, le persone potevano acquistare proprietà solo utilizzando valute legali tramite bonifici bancari o in contanti. Le criptovalute come Bitcoin offrono un'alternativa, consentendo alle persone di acquistare proprietà direttamente utilizzando la valuta digitale. Ciò ha aumentato l'accessibilità al capitale, consentendo anche alle popolazioni non bancarie di acquisire proprietà in tutto il mondo senza le limitazioni sostenute dal governo degli scambi di denaro transfrontalieri.

Tuttavia, sia il venditore che l'acquirente devono disporre di portafogli digitali per completare le transazioni immobiliari con Bitcoin. Quelli senza portafogli digitali possono facilmente creare account Bitcoin con scambi crittografici come Crypto Success per il trasferimento senza interruzioni di fondi, archiviazione e prelievi a loro piacimento. Il decentramento di Bitcoin consente agli agenti immobiliari e agli acquirenti di proprietà di effettuare transazioni senza il fastidio di affidarsi a banche o altri organismi finanziari.

Trasferimenti di denaro a basso costo

Le transazioni Bitcoin sono molto più economiche delle valute legali. Uno dei motivi è che i trasferimenti di Bitcoin non coinvolgono terze parti, come con gli scambi bancari. Invece, la blockchain di Bitcoin verifica e compila in modo indipendente i dati delle transazioni. La commissione di transazione è di solito solo l'1% dell'importo Bitcoin trasferibile, che è molto inferiore a quello che pagherai quando utilizzi una carta di credito o un bonifico bancario convenzionale. Ciò consente agli sviluppatori immobiliari e agli acquirenti di ridurre significativamente i costi, risparmiando loro un sacco di soldi durante le transazioni immobiliari.

Transazioni immobiliari sicure e trasparenti

Bitcoin elimina anche la proprietà fraudolenta, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza per tutte le parti coinvolte nella transazione. La sua tecnologia blockchain sottostante registra e convalida tutte le transazioni sulla rete senza alcuna interferenza da parte di terzi. Memorizza i dati su un registro pubblico digitale, accessibile solo agli utenti. Il registro è permanente e anche gli utenti non possono modificare i dettagli.

Gli utenti Bitcoin dispongono di chiavi private crittografate per proteggere e accedere ai propri portafogli digitali. Bitcoin consente persino ai proprietari di immobili di archiviare i loro beni immobiliari negli stessi portafogli digitali che gestiscono le loro criptovalute. Blockchain integra contratti intelligenti che possono anche eliminare il numero di broker e banche, avvocati e sottoscrittori dalle transazioni immobiliari, riducendo i costi e i rischi per la sicurezza.

Il registro digitale condiviso di Bitcoin funge da riferimento per la risoluzione delle controversie sul trasferimento di denaro tra sviluppatori immobiliari e acquirenti. Promuove inoltre la fiducia tra le parti, assicurandosi che entrambe operino con la massima trasparenza.

Riservatezza migliorata

I metodi di pagamento tradizionali come contanti e carte di credito di solito coinvolgono terze parti, rendendo difficile mantenere la riservatezza nelle transazioni. Bitcoin offre il modo migliore per risolvere tali problemi in quanto gli utenti possono effettuare transazioni in modo anonimo senza rivelare la loro vera identità. Inoltre, le chiavi private garantiscono anche che solo i proprietari dei portafogli digitali possano accedere alle posizioni in Bitcoin nei loro conti e nella cronologia delle transazioni.

Elaborazione dei pagamenti più rapida

I sistemi finanziari tradizionali sono soggetti a vari regolamenti governativi e statutari, che di solito contribuiscono a ritardi significativi nell'elaborazione dei pagamenti immobiliari. A volte, entrambe le parti coinvolte nelle transazioni devono essere fisicamente presenti per autenticare i trasferimenti di denaro. Gli scambi di denaro Bitcoin avvengono esclusivamente sulla rete elettronicamente, spesso durando solo pochi minuti per essere completati. Inoltre, la tecnologia blockchain consente anche il trasferimento immediato del titolo di proprietà, facendo risparmiare tempo ad entrambe le parti. Bitcoin consente

Bitcoin è ancora in fase di adozione, ma i vantaggi di cui sopra dimostrano che sta già influenzando una trasformazione significativa nel settore immobiliare. La tecnologia è qui per restare e il meglio che puoi fare è abbracciarla ora.