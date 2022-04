Quali sono le abilità di cui un freelance ha bisogno per avere successo?

di: Francesco Accardi - del 2022-04-02

La vita di un freelance può essere eccezionalmente impegnativa. C'è poco spazio per il relax quando si affronta una concorrenza feroce, la carenza di lavoro, l'insicurezza finanziaria, l'imprevedibilità del mercato e innumerevoli altre insidie. Trovare la stabilità come freelance significa superare i molti ostacoli sulla tua strada fino a venirne fuori.

Questo può richiedere del tempo, e l'esperienza è spesso il miglior insegnamento. Per fortuna, viviamo nell'era della connettività digitale e dello sviluppo tecnologico, quindi in teoria, non sei mai troppo lontano dalla prossima opportunità professionale. Se vuoi diventare un freelance, vale la pena esaminare alcune competenze essenziali che devi sviluppare il prima possibile.

Abilità di comunicazione efficaci

Probabilmente avrai bisogno di lavorare a stretto contatto con i clienti durante il tuo lavoro come freelance, quindi sviluppare le tue capacità di comunicazione è fondamentale. I clienti devono potersi fidare di te, contattarti e farti domande difficili - e senza capacità di comunicazione, questo diventa straordinariamente impegnativo. Il primo passo per diventare un comunicatore migliore è quello di praticare le tue capacità di ascolto attivo. Sembra abbastanza semplice, ma è molto più difficile di quanto sembra.

La capacità di gestire le scartoffie

I freelance di successo hanno bisogno di gestire una grande quantità di fatture, il che significa avere a che fare con un sacco di documenti. Imparare a gestire questo lato del lavoro è fondamentale, poiché gioca un ruolo importante nel trasformarti in un autentico professionista. Se hai bisogno di una mano in questo settore, dovresti cliccare qui per accedere a una grande guida su come gestire le tue fatture . Se non l'hai mai fatto prima, potrebbe essere complicato capire come fare, ma è una parte essenziale dell’attività di freelance - e dopo tutto, è il modo in cui verrai pagato!

Capacità di gestione del tempo

Chiunque deve lavorare a stretto contatto con le scadenze potrà raccontarti l'immenso valore di una buona gestione delle tempistiche. Se non hai delle buone capacità di gestione del tempo , potresti avere difficoltà ad affrontare i progetti di lavoro. Le scadenze regolari possono essere estremamente stressanti se non sai come gestire correttamente il tuo tempo: quindi tra tutte le abilità, la gestione del tempo (o almeno la gestione delle scadenze) è una delle più importanti. Se hai difficoltà in questo campo, dovresti iniziare a tenere un diario e seguire una routine regolare ogni giorno, perché questo può aiutare ad abituarti ad avere delle scadenze precise.

Competenze informatiche

Le competenze informatiche sono inestimabili di questi tempi. Senza di loro, avrai una maggiore difficoltà a trovare lavoro. I freelance riescono a prosperare in un ambiente digitale, poiché dà loro un'incredibile flessibilità quando si tratta di lavorare e scegliere i clienti. Questo diventa più difficile se non si possiedono le competenze informatiche per capitalizzare le opportunità online: quindi non aspettate a fare pratica se senti di dover colmare certe lacune nella tua conoscenza. Ci sono un sacco di ottimi corsi online per aiutarti a rispolverare le tue abilità informatiche se ne hai bisogno, quindi vale la pena di dare un’occhiata in giro.

Resilienza

La resilienza potrebbe essere più una caratteristica che un'abilità, ma è comunque una forza che vale la pena sviluppare se vuoi essere un buon freelance. Ci sono momenti in cui la mancanza di lavoro ti dà la depressione, o anche quando un cliente ti dà l'incarico più noioso della storia. Ci possono essere altre volte in cui il tuo computer smette di funzionare a metà di un articolo, rovesci un’intera tazza di caffè sulla tastiera, o semplicemente, inizi a dubitare delle tue capacità. Questi sono momenti che i migliori freelance hanno imparato ad affrontare, e si sono affidati alla loro resilienza per passare oltre.