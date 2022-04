Una guida per l'utilizzo di Bitcoin per acquistare immobili

di: Luca Beni - del 2022-04-02

(ph. metropolitanmagazine.it)

Meta Description: Bitcoin sta diventando sempre più il metodo di pagamento preferito nella maggior parte delle transazioni immobiliari oggi. Scopri come acquistare immobili utilizzando Bitcoin.

Molti investitori e individui in tutto il mondo ora utilizzano la criptovaluta per acquisire investimenti immobiliari. Diverse società immobiliari acquistano direttamente liste e vendono proprietà utilizzando Bitcoin e altre criptovalute. La crescente crescita del prezzo e del valore di Bitcoin ha permesso alle persone di vendere e acquistare case, con Bitcoin come unico mezzo di scambio. clic qui per avere maggiori informazioni su questo.

Più di 10.000 rivenditori statunitensi e giganti aziendali hanno integrato Bitcoin e altre valute digitali come metodo di pagamento per vari beni e servizi a partire dal 2020.

La tendenza sta rapidamente guadagnando popolarità e gli esperti del settore ritengono che le criptovalute rivoluzioneranno il futuro delle transazioni immobiliari. Tuttavia, questa non dovrebbe essere una sorpresa perché Bitcoin si è sviluppato con successo in scala e valore per diventare uno degli strumenti di investimento e dei metodi di pagamento più redditizi. Quindi, come si può usare Bitcoin per acquistare immobili?

Come funziona l'acquisto di immobili in Bitcoin

La regola d'oro per completare un acquisto immobiliare tramite Bitcoin è che entrambe le parti (acquirente e venditore) devono accettare di eseguire la transazione di denaro in quella valuta. Questo perché le criptovalute sono altamente volatili e non resistenti ai movimenti del mercato. Le parti di solito si assumono un rischio significativo quando firmano l'accordo a causa dell'instabilità delle criptovalute.

Sebbene gli acquirenti di proprietà possano pagare utilizzando Bitcoin, i venditori hanno la possibilità di accettare la valuta digitale così com'è o convertirla in USD. Molte piattaforme di scambio di criptovalute, come Bitcoin Lifestyle,ora dispongono di un software automatizzato che tiene traccia delle statistiche di mercato e dei movimenti dei prezzi in tempo reale per aiutare gli utenti a determinare l'equivalente di Bitcoin in dollari USA o altre valute. Il venditore può anche utilizzare tali piattaforme per convertire i propri Bitcoin in valuta legale al momento della vendita.

Bitcoin e transazioni immobiliari in contanti sono simili in molti modi. Tuttavia, l'acquisto di una casa utilizzando Bitcoin significa che sia l'acquirente che il venditore devono disporre di portafogli digitali. Ciò consentirà a un acquirente di una casa di trasferire i fondi concordati in Bitcoin direttamente al portafoglio digitale del venditore.

Anche le transazioni immobiliari che comportano lo scambio diretto di criptovalute possono presentare alcune potenziali insidie. Uno di questi è che il venditore non può mai consegnare l'atto di proprietà all'acquirente, oppure il primo può consegnare il documento ma non ricevere il pagamento. Inoltre, alcuni fornitori come lo stato, gli agenti immobiliari e le banche potrebbero non accettare pagamenti in Bitcoin.

Il completamento del processo comporterebbe anche costi e tempi aggiuntivi per le parti coinvolte. Pertanto, l'acquirente avrebbe ancora bisogno di contanti per coprire spese come tasse di trasferimento, spese di registrazione, pagamenti del prestatore, privilegi, commissioni immobiliari, spese di ispezione e tasse governative. Questo perché alcune entità non hanno integrato Bitcoin come metodo di pagamento.

Altre considerazioni per l'acquisto di immobili in Bitcoin

Sarebbe utile se parlassi con il tuo consulente finanziario quando decidi di utilizzare Bitcoin per acquistare immobili. Come per qualsiasi altro investimento significativo, la consulenza professionale ti consentirebbe di comprendere il modo più efficace per gestirne gli aspetti finanziari. Ad esempio, l'utilizzo di una società di titoli per gestire l'acquisto può aiutare ad accelerare rapidamente tutte le questioni legali e normative senza aspettare settimane o mesi per scambiare fondi.

Se scegli di acquistare una proprietà tramite una società di titoli, sarebbe meglio prendere in considerazione un'entità con esperienza nelle transazioni di criptovaluta immobiliare. Ciò elaborerebbe e finalizzerebbe la transazione secondo l'accordo senza soluzione di continuità e rapidamente. Le criptovalute come Bitcoin consentono anche l'integrazione di contratti intelligenti, migliorando la trasparenza, la sicurezza e l'efficienza delle transazioni immobiliari. Consente agli acquirenti di fornire fondi sicuri entro una durata più breve, garantendo una maggiore comodità per entrambe le parti.

Mentre l'acquisto di immobili utilizzando Bitcoin sembra semplice, il successo dipende principalmente dall'accordo tra l'acquirente e il venditore. Altre variabili possono entrare in gioco in base alle normative di settore e alle statistiche del mercato delle criptovalute.