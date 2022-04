Castelvetrano, il Sindaco Alfano nomina nuovo Assessore. Si tratta di Luca D'Agostino

di: Comunicato Stampa - del 2022-04-08

Stamattina, il Sindaco Enzo Alfano ha firmato il decreto di nomina del nuovo Assessore con delega al "Verde pubblico e Arredo urbano, alle Borgate marinare e ai quartieri, per le Relazioni con il consiglio comunale e all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp)".

Si tratta del ventisettenne Luca D’Agostino, castelvetranese doc, iscritto alla facoltà di Economia Aziendale e Management. D’Agostino proviene dal Meetup locale, presso cui ha ricoperto la carica di organizer. Da anni, impegnato nel sociale, è stato parte di numerose iniziative per l’ambiente e il randagismo, esprimendo come cittadino attivo, la necessità di una politica attenta ai giovani e per il miglioramento della comunità.

“Ringrazio il sindaco Enzo Alfano per la fiducia riposta. – commenta il neo assessore - Questa è una sfida, che ho accettato con profondo spirito di servizio. Bisogna sradicare il preconcetto che i giovani non siano pronti a rivestire alcuni ruoli, dimostrando che essi rappresentano la realtà di oggi e non la promessa di un domani indefinito.”

E ancora: “Si sente dire spesso che i giovani siano lontani dalla politica, ma dobbiamo davvero credere che sia così? La risposta a questa domanda, dipende dalla nostra definizione di politica: se la si considera un’attività soltanto per gli addetti ai lavori, o come l’impegno per la sfera pubblica e la vita comune. La città ha bisogno di occhi critici – conclude D’Agostino - ma, anche di soluzioni che mi auguro di poter dare nel più breve tempo possibile, lavorando con umiltà, al servizio della cittadinanza e in collaborazione con la squadra di assessori.”

“Al neo Assessore Luca D’Agostino, va il mio più sincero in bocca al lupo per questa nuova sfida. – dichiara il Sindaco Alfano - Questo incarico è la naturale evoluzione per ogni giovane che si avvicina alla politica. Dopo anni di attivismo e formazione, la politica di rappresentanza può essere un’esperienza di crescita e arricchimento, il mettere a frutto quanto acquisito, passando dalla contestazione e dall’osservazione da cittadino all’azione nella cabina di regia. A tutta la giunta, chiedo il massimo impegno per i prossimi 2 anni di amministrazione, al fine di lavorare in sinergia e dare ai cittadini le risposte che si aspettano.”