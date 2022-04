Locandina dell'Aurora con il logo del MeetUp 5 Stelle, dura presa di posizione del PD

di: Comunicato Stampa - del 2022-04-12

Sulla polemica scoppiata in queste ore relativa alla presenza del logo del MeetUp 5 Stelle di Castelvetrano nella locandina dell'evento religioso dell'Aurora, dura presa di posizione della segreteria comunale del Partito Democratico. Questo il comunicato:

"Dobbiamo ancora una volta constatare che il nostro disperato paese è amministrato da una combriccola di amici, che non perde occasione di stare al centro dell’attenzione non per meriti politici ma per demeriti di scelte insensate.

Apporre un simbolo di partito ad un manifesto per le celebrazioni religiose appare inopportuno e sconsiderato.

Tanti cittadini, in silenzio, hanno dato il loro contributo per la celebrazione dell'Aurora la Domenica di Pasqua perché hanno creduto che era un loro dovere nei confronti della comunità.

Pertanto, il PD di Castelvetrano richiama l’amministrazione ad un comportamento più consono nel rispetto dell’istituzione che rappresenta e la esorta ad un impegno civico per la soluzione di tanti problemi ancora non risolti".