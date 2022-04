del 2022-04-14

Si è spento Giuseppe Danimarca molto conosciuto per essere stato titolare del famoso bar Danimarca a Marinella di Selinunte. Aveva 78 anni ed è deceduto per cause naturali.

In pensione ormai da diversi anni, era una persona molto rispettata e ben voluta nonché molto legato alla famiglia ai suoi amati nipoti.

I funerali si svolgeranno domani alle 10.30 presso la chiesa della Badia di Castelvetrano.