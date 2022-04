Selinunte, lettore scrive: "Alla Bit sì, ma ai turisti cosa offriamo?"

di: Redazione - del 2022-04-16

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione dei un lettore, il quale si è rivolto alla Redazione per denunciare lo stato di abbandono in cui versano alcune zone di Marinella di Selinunte.

Queste le sue parole:

"Leggo della presenza del Sindaco e di operatori turistici alla Bit di Milano, cosa giusta se non fosse che la frazione di Marinella è impresentabile agli occhi dei turisti. Ovunque, nella strada principale erbacce, sporcizia, scale sporche, panchine divelte, spiagge al limite, senza considerare lo spettacolo e i miasmi delle alghe.

Ritengo che sarebbe stato opportuno pulire prima. Merito va a dei volontari genitori che si sono spesi, faccio un esempio, all' ex stazione ferroviaria e nelle scuole per ridare un po’ di decoro.

Caro Sindaco ma lei non ha più persone che lavorano ? Le deve stabilizzare tutte sedute negli uffici?"