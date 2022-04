Il consigliere Ignazio Maltese si schiera a fianco di Cateno De Luca in vista delle prossime elezioni regionali

del 2022-04-18

Ignazio Maltese, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano e da tempo dopo aver lasciato i 5 Stelle, si schiera con Cateno De Luca in vista delle prossime elezioni regionali. “De Luca è il sindaco dei siciliani e rappresenta quei valori veri ed autentici della nostra amata terra che purtroppo oggi molti uomini politici hanno smarrito. E’ una persona schietta, sincera e capace, come ha avuto modo di dimostrare in tutti i ruoli che ha egregiamente ricoperto, da ultimo anche in quello di sindaco della città di Messina, chi non ricorda ad esempio i suoi interventi in difesa della sua città e dei suoi cittadini durante il lockdown?

E’ una persona che sa stare bene fra la gente, che ne capisce i bisogni e che si sa confrontare con i cittadini, lui incarna proprio quegli ideali che mi hanno spinto nel 2019 a partecipare alle elezioni comunali a Castelvetrano e Sicilia Vera è un movimento genuinamente popolare, dove viene premiata la meritocrazia, dove c’è spazio per tutti quelli che desiderano impegnarsi per riscattare la propria terra. Per questo durante la seduta del Consiglio comunale del 6 aprile a Castelvetrano ho annunciato la mia adesione al movimento politico Sicilia Vera, di cui con grande entusiasmo ne condivido i principi e le finalità. In quell’occasione, com’era giusto, l’ho comunicato anticipatamente ai miei colleghi consiglieri, in nome dei rapporti di leale collaborazione che chi ricopre una carica istituzionale come il sottoscritto, è chiamato a difendere e rispettare. Oggi, con questo comunicato stampa, intendo annunciare alla città di Castelvetrano il mio impegno per l’elezione di Cateno de Luca a presidente della regione siciliana, nonché di Daniele Mangiaracina all’assemblea regionale siciliana.

Sono convinto che migliore scelta di Cateno alla presidenza della regione e di Daniele all’assemblea regionale non possa esserci. Anche Daniele ha dato prova, nel ruolo di sindaco di Campobello di Mazara, di grandissime capacità amministrative ed inoltre conosce perfettamente il nostro territorio e saprà farsi portavoce degli interessi di tutta la Valle del Belice. Nei prossimi giorni saranno annunciate gli appuntamenti e le manifestazioni organizzate da Sicilia Vera. Intanto invito chiunque volesse maggiori informazioni su questo movimento a contattare il sottoscritto”.