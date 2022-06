Il lettore scrive: "Grossa perdita d'acqua a causa di un guasto a presa della condotta di irrigazione. Si intervenga"

del 2022-06-27

Il Sig. Erasmo Miceli ci segnala la fuoriuscita di acqua da una presa della condotta di irrigazione, che si trova in una traversa della via Errante, gestita dal consorzio irriguo zonale

"Il guasto, ci informa il nostro lettore, è stato segnalato alla sede dello stesso consorzio con email già da oltre 15 giorni. Non è stato operato nessun intervento di riparazione. Pertanto ogni volta che lungo questa linea irrigua aprono l'acqua per l'irrigazione di un campo, questa presa, come si vede dalla foto, disperde moltissima acqua sul terreno. Considerati gli attuali problemi di siccità, sarebbe il caso di non sprecare acqua inutilmente e di intervenire per una separazione che sicuramente non è né onerosa né difficile".