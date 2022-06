Obiettivo Città respinge l’apertura di Alfano e chiede le dimissioni. Alcuni consiglieri valutano l’ok al governo di scopo

del 2022-06-27

(ph. Baldo Genova)

Pomeriggio politico ad alta tensione all’interno del Consiglio Comunale di Castelvetrano. Dopo le dimissioni dai 5 Stelle del consigliere Craparotta e l’annuncio della crisi politica aperta dal Sindaco Alfano la giunta è stata azzerata. Nessuna apertura e richiesta di dimissioni immediate è arrivata da Obiettivo Città e dal consigliere Ditta. Anche Ignazio Maltese non ha dato segni positivi. I consiglieri Milazzo, Curiale e Casablanca sono apparsi critici ma rifletteranno sulla proposta di un governo di scopo avanzata da Alfano. Quest’ultimo ha annunciato che attenderà dopo domani per valutare i prossimi passi. Interpellera' chi si è reso disponibile alla riflessione per comprendere se ci sono i presupposti per creare una nuova squadra di governo. “Se nessuno sarà disponibile a fare un governo di scopo presenterà tre punti alla città e cercheró di realizzarli. Se non ci riuscirò mi dimetteró” ha dichiarato il primo cittadino castelvetranese.