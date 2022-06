Il lettore scrive: "Castelvetrano, pericolosa buca nei pressi di via Castelvetranesi d'America"

di: Redazione - del 2022-06-29

Giunge alla Redazione una segnalazione da un nostro lettore, Roberto Lollino, il quale cerca di far presente una buca sul marciapiede, precisamente all'incrocio fra via Caracci e via Castelvetranesi d'America, sottolineando l'importante gravità della situazione.

Ecco le sue parole:

"Gentile Redazione, vorrei fare presente che c'è una buca sul marciapiede, all'incrocio fra via Caracci e via Castelvetranesi d'America. La situazione è grave e molto pericolosa, spero si possa intervenire al più presto".

Si spera in un repentino intervento, al fine di mettere in sicurezza tutti i cittadini della zona e non.