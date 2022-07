Il lettore scrive: “Scarsa visibilità tra via Giallonghi e via Lazio. Si intervenga”

di: Redazione - del 2022-06-30

Una nostra lettrice si è rivolta alla Redazione di Castelvetranonews, per una segnalazione riguardante un problema che ostacola la visibilità di molti cittadini. In prossimità dell'incrocio della via Giallonghi e via Lazio il passaggio è reso difficoltoso e poco sicuro a causa della presenza di piante molto alte, che ostacolano la visuale.

Riportiamo di seguito le sue parole:

“Salve, vi scrivo per segnalare problema di scarsa visibilità in prossimità dell'incrocio della via Giallonghi e via Lazio. Auspico che intervenga qualcuno di competenza”.