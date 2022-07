No secco ad Alfano anche da Fratelli d’Italia: “Tornare al voto. No alle metamorfosi dei 5 Stelle”

di: Redazione - del 2022-07-02

In data odierna, i rappresentanti del partito Fratelli d’Italia, nelle persone del Consigliere Comunale Angelina Abrignani e del Commissario Cittadino Avv. Davide Brillo, con grande rispetto istituzionale, hanno preso parte alle consultazioni avviate dal Primo Cittadino riguardanti la proclamata crisi politica.

“Si è preso atto - dichiarano Fratelli d’Italia - ancora una volta, dell’inadeguatezza di questa amministrazione non solo a saper governare la città, ma anche a saper gestire una crisi politica che inizia proprio dall’interno del Movimento 5 Stelle, oramai sgretolatosi e privo di ogni credibilità.

Il fallimento del programma politico del Sindaco e del proprio Movimento è palesemente agli occhi dell’intera cittadinanza, ma forse chi amministra è dotato di adeguati paraocchi.

Fratelli d’Italia, con grande coerenza e per come più volte comunicato, non intende violare il mandato ricevuto dagli elettori, prestando il fianco ad accordi politici con il Movimento 5 Stelle che, in tutte le sedi, ha dimostrato, con una magistrale “metamorfosi” propria di coloro che sanno indossare molteplici maschere, una spiccata incompetenza a saper affrontare e risolvere seriamente ogni problema della città.

Abbia la maturità, questo Sindaco, di comprendere che, rimanendo ammantato nella rete pentastellata, l’unica alternativa resta quella di dare la parola agli elettori consentendo alla città di esprimere liberamente la propria decisione attraverso il voto”.