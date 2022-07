Consultazioni per Giunta di scopo in dirittura d’arrivo. Ecco le posizioni di Craparotta, Curiale, Casablanca e Giancana

di: Redazione - del 2022-07-02

Così come previsto le consultazioni stanno per giungere al termine. Dopo aver raccontato la posizione dei vari Pd, Obiettivo Città , Fratelli d’Italia, Rosy Milazzo che non hanno accolto l’invito del Sindaco Alfano ad una Giunta di scopo ecco che anche i consiglieri Craparotta e Giancana hanno espresso la lontananza rispetto all’invito di Alfano.

In particolare, Craparotta ha fatto sapere che appoggerà il Sindaco su punti importanti che riguardano la città. “Non posso condividere - dice Craparotta - un progetto di riapertura dell’orizzonte del sindaco visto che sono uscito dal Movimento da pochi giorni. Con il sindaco da anni ci siamo confrontati su tematiche importanti.” Ed in effetti lo steso Craparotta è stato un sostenitore accanito della riapertura al traffico del Sistema delle piazze tranne nel fine settimana.

Opposizione “responsabile” anche del giovane consigliere Giancana: “mi sono incontrato volentieri con il sindaco. Nelle mie intenzioni c’è la creazione di un nuovo movimento politico di giovani che possano presentarsi alle prossime consultazioni con idee chiare. Se ci sarà da votare per il precariato, io che ho seguito la vicenda in commissione, voteró favorevolmente ma uscire da un progetto per poi rientrarci non mi sembra corretto”.

Ai nostri microfoni abbiamo raggiunto anche il consigliere Curiale che ha espresso la disponibilità a valutare un progetto nell’interesse politico della Città e appoggiare il sindaco solo se lo stesso riuscirà ad avere i numeri in Consiglio.

“Per me, così come ho detto al primo cittadino, non è un fatto ideologico o di partito. Prendo atto del fatto che il Sindaco ha realmente aperto la crisi e quindi c’è stata una apertura reale ma il mio voto in Consiglio se sarà determinante lo sarà solo nell’interesse supremo della città”.

Posizione sostanzialmente in linea con quella di Casablanca che ha parlato di un governo di salute pubblica fino a fine mandato.

Si avvicina il momento in cui Alfano trarrà le conclusioni, previste per lunedi.