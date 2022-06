Formalizzato azzeramento Giunta Alfano. Foscari resta Vice Sindaco. Si parte con le consultazioni

del 2022-06-30

(ph. Gianni Polizzi)

Nella giornata di oggi il sindaco Enzo Alfano ha revocato le deleghe a tutti gli assessori, ad eccezione della delega di vice sindaco all'assessore Filippo Foscari, che lo sostituira' in caso di assenza o impedimento, fino alla costituzione della nuova giunta.

Come dichiarato durante l'ultimo consiglio comunale, in cui si è aperta la crisi, da domani prenderanno il via le consultazioni con tutte le forze rappresentate, e finalizzati i punti programmatici, il sindaco ridistribuira' le deleghe per una nuova giunta.

La revoca delle deleghe sarebbe arrivata oggi, e non all'indomani del consiglio comunale, per rispetto di talune scadenze amministrative. Domani partiranno le consultazioni con l'Opposizione. I primi interlocutori saranno domani i consiglieri di Obiettivo Città e le consultazioni si concluderanno dopo domani con i consiglieri indipendenti.