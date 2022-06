Obiettivo Città, “il sindaco Alfano esca dal Palazzo e parli alla Città”

del 2022-06-30

(ph. Baldo Genova)

Il movimento Obiettivo Città e i consiglieri comunali Calogero Martire, Salvatore Stuppia e Enza Viola, in riferimento alle dichiarazioni effettuate dal sindaco Alfano circa l’apertura della crisi ritengono che Castelvetrano non ha bisogno di un’amministrazione che punti a vivacchiare ma di un atto di coraggio. Chiediamo al sindaco Alfano di uscire dal Palazzo e di parlare con verità alla città. In questi giorni abbiamo sentito il sindaco Alfano evocare governi di scopo, consenso largo e consultazioni con le forze politiche.

Siamo fermamente convinti che la salvezza di questa città non sia in formule e strategie politiche consunte ma nel confronto trasparente e franco con tutti coloro che amano Castelvetrano.

Per quanto ci riguarda l’unica strada che il Sindaco ha davanti è quella di uscire dai riti della politica, dalla ricerca della maggioranza in Aula consiliare e di aprire il dibattito a tutta la cittadinanza con consultazioni collettive trasmesse in streaming dove il Primo cittadino dica chiaramente cosa non ha funzionato in questo periodo e come pensa di andare avanti ed affrontare le emergenze del nostro territorio che adesso sono tante . I problemi della città li conosciamo tutti, adesso è il momento di dire se si è in grado di affrontarli o meno e come .