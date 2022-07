I 5 Stelle compatti sulle scelte di Alfano: “Importante apertura alle Opposizioni”

del 2022-07-01

Continuano le consultazioni politiche di Alfano e le note stampa rese dai vari partiti coinvolti. I 5 Stelle hanno preso posizione a difesa del Sindaco Enzo Alfano, dimostrando vicinanza alle scelte del primo cittadino. Di seguito il testo del comunicato:

"Il discorso fatto dal Sindaco, durante il Consiglio Comunale dello scorso 27 giugno, manifesta una grande maturità politica, perché è chiara ancora di più l’apertura che viene fatta a tutte le forze politiche presenti in Consiglio e, quindi, essendo queste composte dai rappresentanti democraticamente eletti, è come se fosse una apertura a tutta la cittadinanza.

Il Sindaco in tale occasione ha dimostrato, ancora una volta, laddove ce ne fosse stato bisogno, di essere il Sindaco di tutti e non soltanto della propria parte politica.

Maturità politica anche perché, quale appartenente al Movimento 5 Stelle, la sua decisione è in linea con quella che è il cambiamento del Movimento: prima movimento di protesta, poi forza politica che si presentava alle elezioni da sola e mai in coalizione con nessuno.

Oggi, invece, a livello nazionale dopo due esperienze in coalizione con due diverse forze politiche di diversa ispirazione, forza di governo insieme ad altre forze politiche a sostegno del Governo Draghi e Forza Politica, che si presenta alle prossime elezioni Regionali, in coalizione con altre forze politiche ricadenti nel campo largo progressista.

Quindi, una metamorfosi che avviene a livello nazionale, ma anche a livello Regionale e, come detto dal sig. Sindaco: “può essere avviato, solo se lo si vuole, l’inizio di un negoziato amministrativo, che ci potrebbe portare tutti ad un comune tavolo governativo, senza precondizioni od ultimatum”.

Bene, il Movimento 5 Stelle ha condiviso con il Sindaco Alfano la campagna elettorale, i primi passi amministrativi, e, con esso, le sconfitte e le vittorie, ed è pronto a condividere e a dare il proprio sostegno, ad essere forza politica propulsiva, forza politica di maggioranza relativa, anche in un eventuale nuovo governo allargato, che metta al centro dei propri interessi la collettività.

Un nuovo governo, che risponda alle emergenze del paese e che si ponga obiettivi raggiungibili che vadano nell’ottica della ripresa e del rilancio.

Una delle stelle che simboleggia il Movimento 5 Stelle rappresenta la connettività. Immaginare, quindi per noi, tante forze politiche messe in connessione tra loro per il bene della città, è come un passaggio dalla teoria alla pratica.

È quella che si chiama implementazione! Ed a questa non ci sottrarremo.

Lo avevamo in qualche modo già proposto qualche mese fa, con il documento del Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle e non è andato a buon fine. Oggi, l’apertura alle altre forze politiche la fa il Sindaco in maniera più marcata e noi ci auguriamo che non rimanga lettera morta.

Speriamo che le prossime ore, politicamente, siamo foriere di novità.

Il gruppo Consiliare del M5S al sostegno del Sindaco Alfano, c’era prima c’è adesso e ci sarà anche dopo!"