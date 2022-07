Campobello, parte il progetto “Avis per l’Ambiente”. Prossimo appuntamento Venerdì 8 Luglio

del 2022-07-05

Vivere in un ambiente sano significa essere in salute e poter donare sangue in modo continuativo. È questo lo scopo dell’iniziativa “Avis per l’Ambiente”, progetto dell’Avis Comunale di Campobello di Mazara, che punta essenzialmente ad educare a stili di vita corretti ed attenti a quelle che sono le cattive abitudini in campo ambientale.

Con questo spirito e nell’ottica di sviluppare le competenze e gli atteggiamenti di “cittadinanza attiva”, l’Associazione ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Campobello di Mazara, per l’adozione della Torre Saracena e delle sorgenti di acqua dolce, da cui il nome della frazione “Tre Fontane”.

Il primo intervento, svolto nei giorni scorsi, ha riguardato la rimozione delle sterpaglie che ostruivano li “tri cannola”, il rispristino del canale che consente il deflusso dell’acqua e la pulizia del pianoro sottostante la “Torre Saracena”, operazioni che, per la loro complessità, hanno richiesto anche l’intervento di uomini e mezzi messi a disposizione, a titolo assolutamente gratuito, dall’Impresa edile di Paolo Oddo.

Domenica 3 Luglio, presenti il Presidente del Consiglio Comunale Piero Di Stefano e l’Assessore Lillo Dilluvio, con tanto di simbolica consegna del monumento all’associazione.

Il Consiglio Direttivo dell’Avis, presente quasi al completo, ha poi proceduto alla raccolta e differenziazione dei rifiuti presenti nell’area di competenza, che saranno smaltiti dal servizio comunale di raccolta rifiuti.

“Con questa iniziativa intendiamo ridare decoro e dignità a monumenti simbolo della nostra frazione.” - ha dichiarato il Presidente dell’Avis Nino Accardo, - “Analogo intervento, infatti, sarà effettuato sull’altra fontana “li du cannola”, presente sul lungomare Est, sempre avvalendoci della fattiva collaborazione dell’impresa Paolo Oddo, che intendo ringraziare pubblicamente, così come tutti quelli a cui a vario titolo abbiamo chiesto e chiederemo una mano: operatori ecologici, percettori di reddito di cittadinanza, operai del comune.

Del resto, la nostra è una organizzazione no profit, è impensabile che possa sopportare da sola il peso di questa iniziativa, vogliamo solo stimolare quelle iniziative di cittadinanza attiva di cui il nostro territorio ha molto bisogno e per realizzare le quali c’è bisogno di tutti. Le polemiche sterili e strumentali al riguardo lasciano il tempo che trovano”.

L’Avis, inoltre, collocherà su tutto il territorio comunale, a proprie spese, dei cestini porta rifiuti e delle isole ecologiche per la raccolta differenziata.

I cittadini vivono in un’ambiente salubre, se tutti rispettano alcune semplici e facili regole, che renderebbero il territorio molto più sano e costruttivo, aldilà degli interventi punitivi e di repressione delle attività criminali.

Per l’Avis la vera emergenza, infatti, resta quella di combattere i comportamenti elusivi e scorretti in ambito ambientale, per giungere ad una città più salubre nel segno di una salute, che punta alla prevenzione e sensibilizzare al rispetto di alcune delle norme più giuste da rispettare per i più giovani e non solo, in modo da disseminare il più possibile una nuova cultura della salute.

Vieni a donare in Avis. La prossima giornata di raccolta sarà Venerdì 8 Luglio dalle 8.00 alle 12.00. Seguili sulla loro pagina Facebook.